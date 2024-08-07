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جمال علام: "لا أمانع الاعتذار لرمضان صبحي ولكنني لم أخطئ"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعرب جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن استعداده للاعتذار إلى رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، عقب أزمة المنشطات، ويمكن الإطلاع على تفاصيلها من هنا.

وقال علام في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "رمضان صبحي لاعب مهم جدا وكان ضمن حسابات حسام حسن، ولم أذكر اسمه وأجبت فقط عن وجود تقرير بشأن عينة لاعب".

وأضاف: "لا أمانع الاعتذار له لكننى لم أخطئ في حقه من الأساس".

وغاب رمضان صبحي عن العديد من المباريات، بسبب أزمة عينة المنشطات الخاصة به والتي أعلن عنها جمال علام، لكن في النهاية صدر قرار بانتهاء إيقافه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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