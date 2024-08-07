شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه طلائع الجيش الليلة فى نهائى كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق سيراميكا فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، مع فريق طلائع الجيش على استاد الدفاع الجوى، فى نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الثالثة.

ونجح مودرن سبورت فى تحقيق لقب النسخة الأولى، بينما حصد فريق سيراميكا لقب النسخة الثانية، ويأمل فى التتويج الثانى له على التوالى هذا الموسم.

يدير طاقم حكام روماني بقيادة رادو بيتريسكو نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، ويعاون بيتريسكو المساعدان رادو جينجولاك وفاسيلي مارينيسكو، والحكم الرابع بوجدان دوميتراكي، وأندري كيفوليتي حكم تقنية الفيديو "VAR" ويعاونه سيباستيان جورجي.

ويطمح فريق طلائع الجيش فى التتويج لأول مرة بكأس رابطة الأندية، بعدما وصل للمرحلة الأخير من البطولة، وتحقيق اللقب الثانى في تاريخ النادى بعد التتويج بلقب السوبر المحلى 2020/ 2021 مع عبد الحميد بسيونى أيضا.

وبدأ فريق الطلائع مشوار كأس الرابطة هذا الموسم بالفوز على زد بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على فاركو بهدف نظيف ليتصدر مجموعته ويتأهل لدور ربع النهائي.

ونجح طلائع الجيش في الفوز على الجونة بركلات الترجيح 6/ 5 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله، كما أطاح بفريق المصرى في نصف النهائي بنفس السيناريو بعد الفوز بركلات الترجيح "3/ 1" بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله.

فى المقابل، بدأ سيراميكا بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بالفوز على إنبى بهدفين نظيفين، ثم الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع الداخلية بهدف لمثله، ليتأهل متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط.

وأطاح سيراميكا في دور ربع النهائي بفريق سموحة بهدفين نظيفين، ثم حقق فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف في دور نصف النهائي.

وستكون مباراة اليوم الأربعاء، العاشرة بين سيراميكا وطلائع الجيش تاريخيا، حيث سبق أن تواجها فى 9 مواجهات سابقة، حسم سيراميكا الفوز فى مباراتين بينما فاز الطلائع فى مباراتين، وانتهت 5 لقاءات بالتعادل، سجل لاعبو الطلائع 7 أهداف واستقبلوا مثلها من لاعبى سيراميكا، ويعد أحمد ياسر ريان هداف المواجهات برصيد 3 أهداف.