شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من حسم صفقة المغربى يحيى عطية الله والان مع تفاصيل الخبر

اقترب مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، من إتمام التعاقد مع المغربى يحيى عطية الله لاعب فريق سوتشى الروسى، حيث قطع مسئولو النادى شوطا كبيرا من المفاوضات مع اللاعب ووكيله ، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في مركز الظهير الايسر، خلال الميركاتو الصيفى.

ويسعى مسئولو الأبيض لضم عطية الله بأى شكل، سواء على سبيل البيع أو الإعارة في ظل الحاجة إلى ضم اللاعب ، حيث تم التطرق الى المطالب المالية للاعب، ومن المنتظر أن تنتهى المفاوضات في أسرع وقت تجنبا لدخول أي أطراف أخرى في الصفقة.

كان محسن المعادى وكيل اللاعب يحيى عطية الله، كشف موقف اللاعب المغربى من الانضمام إلى الأهلى والزمالك، وكيف تسير المفاوضات فى الوقت الحالى.

وقال محسن المعادى وكيل اللاعب يحيى عطية الله، أن مفاوضات الأهلى مع يحيى عطية الله توقفت حاليا لأنه لديه خيار آخر لتدعيم الجبهة اليسرى، ولا يوجد أى اتصالات فى الوقت الحالى، وان الزمالك حاليا هو من يفاوض اللاعب، والمفاوضات مستمرة للفوز بخدمات اللاعب، وطلب استعارة اللاعب أو شرائه بشكل نهائى".