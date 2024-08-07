شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. منتخب اليد يبحث عن الفوز رقم 17 فى تاريخ الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يبحث المنتخب الوطنى لكرة اليد عن تحقيق الفوز رقم 17 فى تاريخه الأولمبى، عندما يلتقى مع إسبانيا فى العاشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء، فى ربع نهائى أولمبياد باريس 2024.

وحقق المنتخب الوطنى لكرة اليد فوزا هاما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى الجولة قبل الأخيرة.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35-32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30-27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق ومهاب سعيد.