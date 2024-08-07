شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد أمام إسبانيا فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب مصر لكرة اليد لخوض مباراة هامة ومصيرية فى مشواره بأولمبياد باريس 2024 عندما يلتقى إسبانيا فى ربع نهائى الأولمبياد، من أجل المنافسة على حصد ميدالية أولمبية في الدورة الحالية.

واختتم أمس منتخب كرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، استعداداته لمواجهة إسبانيا اليوم الأربعاء، فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024، بعدما أنهى الدور الأول فى المركز الثانى بمجموعته بالفوز على الأرجنتين وخسارة النرويج من الدنمارك، ليلتقى مع إسبانيا.

القناة الناقلة لمباراة منتخب اليد أمام إسبانيا

أعلنت شبكة قنوات بين سبورت إذاعة مباراة مصر وإسبانيا فى ربع نهائى أولمبياد باريس، عبر قناة bein sports 7 اليوم فى تمام العاشرة والنصف صباحا.

مشوار منتخب اليد فى الأولمبياد

حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى اللقاء الماضى.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

ماذا قال مدرب منتخب اليد على مشوار الفراعنة بالأولمبياد؟

أعرب خوان كارلوس باستور، المدير الفنى لمنتخب اليد، عن رضاه على أداء اللاعبين أمام الأرجنتين فى أولمبياد باريس، وقال باستور إن المنافس قدم مستوى طيباً واستفاد من الأخطاء فى الشوط الأول وتقدم وحسمه لصالحه.

وأضاف باستور، فى تصريحات صحفية بعد المباراة، أن المنتخب الوطني استعاد توازنه فى الشوط الثاني، بعد علاج الأخطاء، مؤكدا أن الأهم حالياً هو الصعود لدور الثمانية و التحضير للمنتخب الإسبانى.