شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. منتخب اليد يبحث عن الفوز الأول تاريخيا أمام إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

يبحث المنتخب الوطنى لكرة اليد عن تحقيق الفوز الأول فى تاريخه على نظيره إسبانيا، عندما يلتقى كلا المنتخبين فى العاشرة والنصف صباح اليوم الأربعاء، فى ربع نهائى أولمبياد باريس 2024.

وسبق وخاض منتخب مصر مواجهة أمام إسبانيا لتحديد المركزين الثالث والرابع فى المواجهة الأخيرة التى جمعت كلا المنتخب فى أولمبياد طوكيو 2020 وحقق وقتها المنتخب الإسبانى الفوز بنتيجة 33-31.

وحقق المنتخب الوطنى لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق ومهاب سعيد.