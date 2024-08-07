شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكثف جهوده لحسم صفقات الصيف خوفاً من رحيل كولر والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو النادي الأهلي من جهودهم من أجل حسم الصفقات الجديدة التي طلبها مارسيل كولر المدير الفني، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية، لاسيما بعدما خرج المدرب السويسري عن صمته وانتقد الإدارة في وسائل الإعلام بسبب عدم رضاه على إدارة ملف الصفقات وتباطؤ الإدارة في تلبية احتياجاته الفنية قبل خوض منافسات الموسم الجديد الذي يشهد العديد من البطولات القوية، أبرزها المشاركة في كأس العالم للأندية بنظامه الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء غضب كولر من إدارة الأهلي بسبب عدم حسم أي صفقة من الصفقات التي حددها من قبل لتدعيم صفوفه، وأبرزها الجزائري زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري السابق ويحيى عطية الله لاعب سوتشي الروسي ومحمد كوناتيه مهاجم جروزني الروسي السابق ومحمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري أو موكوينا لاعب صن داونز، بخلاف عدم حسم الصفقات المطلوبة لتدعيم مركز المهاجم الصريح والجناح والظهير الأيسر والوسط.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي إنهاء ملف الصفقات في الأيام القادمة لتفادي الدخول في صدام مع المدير الفني، وما يترتب عليه من إقدامه على خطوة الرحيل وعدم استكمال عقده، لاسيما مع تلقي المدرب السويسري عروضا مغرية من أندية خليجية، ولكنه يفضل استكمال مشروعه مع النادي ورفض مناقشة أية عروض تخص مستقبله التدريبي