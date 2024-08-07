شكرا لقرائتكم خبر عن نيس الفرنسى يرفع عرضه المالى لضم عبد المنعم من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يتمسك نادى نيس الفرنسى بالتعاقد مع محمد عبد المنعم مدافع الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل قناعتهم بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية، حيث رفعوا قيمة العرض المالى أكثر من مرة من أجل ضم نجم الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

ووصل العرض المالى المُقدم من نادى نيس إلى 4 ملايين دولار من أجل إقناع مسئولى النادى الأهلى بالموافقة على بيع لاعبه، بعدما كانت بداية المفاوضات بتقديم عرض بقيمة 2.5 مليون حتى وصل العرض إلى 3 ملايين دولار، وفى نهاية المطاف وصلت قيمة العرض المالى للأهلى إلى 4 ملايين دولار، وطلب النادى الفرنسى دفع جزء من الصفقة والجزء الآخر على مدار 3 سنوات، وهو ما يتحفظ عليه مسئولو النادى الأهلى.

ويرغب الأهلى فى الحصول على 6 ملايين دولار نظير الموافقة على بيع محمد عبد المنعم فى الميركاتو الصيفى الجارى بخلاف نسبة 20% من عائد بيع اللاعب لأى نادٍ فى المستقبل.

ويختتم الأهلى تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، على ملعب مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراته أمام سموحة غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدورى المصرى، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل تتويجه بدرع الدوري بشكل رسمي.

ويعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين في بداية مران اليوم لشرح النواحي الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة سموحة غدا، ويحثهم على ضرورة مواصلة الانتصارات والوصول إلى الانتصار رقم 20 على التوالي، من أجل حسم درع الدوري رقم 44 بشكل رسمي واستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين عقب رباعية المقاولون العرب الأخيرة.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدورى فيما فاز سموحة على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.