اجتماع طارئ في الاهلي بسبب أزمة مترجم كولر

يعقد مسئولو النادي الاهلي بقيادة محمود الخطيب اجتماعًا طارئَا مع السويسري مارسيل كولر ومترجمه خالد الجوادي، وذلك بسبب الأزمة الأخيرة التي ضربت غرفة ملابس الأحمر.

واشتكى عدد من لاعبي الاهلي لإدارة النادي من مترجم كولر خالد الجوادي؛ وذلك في ظل نقله لكل كبيرة وصغيرة من غرفة ملابس اللاعبين إلى كولر، وهو الأمر الذي تسبب في إحداث أكثر من أزمة بين كولر وهؤلاء اللاعبين.

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وكان عدد من لاعبي الاهلي قد اشتكوا إلى إدارة النادي من مترجم كولر، وحاول البعض منهم الاحتكاك بالمترجم لولا تدخل بعض اللاعبين الكبار للسيطرة على الأزمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره سموحة، غدًا الخميس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفي حالة حقق الأحمر الفوز أو التعادل في مباراة الغد سيحسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.