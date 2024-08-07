الكشف عن حكم مباراة مصر والمغرب بأولمبياد باريس 2024

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 عن حكم مباراة مصر والمغرب في مباراة الميدالية البرونزية.

ويلتقي منتخب مصر نظيره المغربي مساء غدًا الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بأولمبياد باريس، وذلك بعد أن تلقى كلا المنتخبان الهزيمة في مباراة نصف النهائي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن تعيين إسبين إيسكاس لإدارة مباراة مصر والمغرب، على أن يعاونه كل من: الثنائي النرويجي إيريك جان إنجان وإيزاك باشيفيكين، بجانب الحكم الرابع الفرنسي فرنسواه ليتيكسر، فيما يتولى مواطنه كيريل ميجينير مهمة حكم الفيديو.

وكان منتخب مصر قد تلقى الهزيمة من نظيره الفرنسي بثلاثية مقابل هدف في مباراة نصف النهائي، فيما تلقى منتخب المغرب الهزيمة من نظيره الإسباني بهدفين لهدف، ضمن مباريات نصف النهائي.

وسبق وأن حصل الحكم النرويجي إسبين إيسكاس على الشارة الدولية عام 2027، وأدار خلال مسيرته أربع مباريات نهائية على رأسها لقاء ألمانيا وفرنسا بنهائي أمم أوروبا للناشئين تحت 17 عامًا التي أقيمت الغام الماضي.

كما أدار مباراة هولندا وإيطاليا عام 2019 بنهائي كأس أوروبا للناشئين تحت 17 عامًا، ومباراة إنجلترا وإسبانيا ببطولة أوروبا للشباب تحت 21 عامًا.