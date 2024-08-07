الغيابات تضرب المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة المغرب بأولمبياد باريس

ضربت الغيابات صفوف المنتخب المصري الأوليمبي قبل مواجهة نظيره المغربي في المباراة المقرر لها في تمام السادسة مساء غدًا الخميس بأولمبياد باريس 2024.

ويلتقي منتخب مصر نظيره المغرب في تمام السادسة مساء غدًا الخميس، ضمن مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع بأولمبياد باريس 2024.

اقرأ أيضًا: الكشف عن حكم مباراة مصر والمغرب بأولمبياد باريس 2024

ويغيب عن منتخب مصر في مباراة المغرب غدًا كل من عمر فايد بسبب الإيقاف لتعرضه إلى الطرد في مباراة فرنسا الماضية، كما يغيب أحمد عيد للإصابة.

وتلقى منتخب مصر الهزيمة بثلاثية مقابل هدف من نظيره الفرنسي في مباراة نصف النهائي، فيما تلقت المغرب الخسارة من إسبانيا بهدفين لهدف، ضمن مباريات نصف النهائي.

ويسعى كلا المنتخبين المصري والمغربي إلى الفوز في مباراة الغد، وذلك من أجل التتويج بالميدالية البرونزية الأولى في تاريخ كلا المنتخبين بالأولمبياد، وهي الميدالية الأولى للعرب على صعيد كرة القدم في البطولة.