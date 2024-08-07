"خسارة كبيرة".. جمال علام يتحدث عن إمكانية اعتذار الأهلي عن كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عما إذا كانت تصريحاته السابقة ضد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي.

وانتقد مارسيل كولر، تلاحم المواسم والمباريات، ورد عليه علام بعدها، قائلا: "تأجل لك مباريات وأخذت بها بطولات، يجب أن نقف مع بعضنا حاليًا وليس ضد بعض، نريد الانتهاء من الموسم".

وقال علام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم أتطرق للحديث عن الأهلي أو كولر، تصريحاتي السابقة كانت عن استكمال كأس مصر أو إلغائه نظرا لاستحالة تأجيل المسابقة".

وأضاف: "اعتذار الأهلي عن عدم استكمال كأس مصر؟ خسارة كبيرة بالطبع في حال تأكد ذلك. الأندية الجماهيرية بشكل عام وجودها في المسابقة مهم للغاية".

وأتم تصريحاته: "تحدثت مع الجهاز الفني لمنتخب مصر لمناقشة الاستعداد للفترة المقبلة، لدينا مباراتين يومي 6 و10 سبتمبر، والأندية ترغب في منح لاعبيها قسطا من الراحة لذلك نسعى للوصول إلى الحل الأنسب".

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