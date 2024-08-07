"كولر مضايق وشد وجذب تعالى أوريك".. إبراهيم فايق يكشف مشاكل الأهلي القابلة للحسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد إبراهيم فايق أن النادي الأهلي يعاني من مشاكل وأزمات، يحسد عليها من المنافسين، في ظل تتويجه بجميع البطولات.

وكتب إبراهيم فايق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: ""‏تحسد مشاكل جمهور الأهلي لو بصيت لها من زاوية بعيدة شوية.. تعالى أوريك".

أضاف: "‏فريق واخد بطولة أفريقيا.. معاه مدرب كبير بتاع بطولات.. وعامل سلسلة انتصارات عظيمة.. فريق عنده افضل 3 حراس مرمى في مصر.. وعلى شفا التتويج ببطولة الدوري بعد ماراثون ساخن وقوي".

وأوضح: "‏سايبين التتويج بقى بالبطولة اللي جات بتعب وإرهاق وبيتخانقوا على صفقات الموسم الجديد وكولر قال متضايق والوكيل الفلاني قال معرفش أيه.. وشد جذب بين إيه اللي المفروض يتعمل واللي كان بيتعمل في سنين سابقة".

وأتم: "‏شوفت الزاوية دي.. حالة قابلة جدا للحسد عزيزي المتابع.. اللي هو لسان حال المنافسين يدينا زي مشاكلكم كده"

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