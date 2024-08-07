أنشيلوتي يكشف مصير جولر وإندريك من مباراة السوبر الأوروبي أمام أتالانتا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن موقف الثنائي أدرا جولر وإندريك من مباراة السوبر الأوربي أمام أتالانتا.

ويلتقي ريال مدريد المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا نظيره أتالانتا المتوج بلقب الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل في كأس السوبر الأوروبي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “جولر وإندريك كانت لديهما صعوبة في التعافي بعد مواجهة برشلونة الودية، ولكن اللاعبان جاهزان في الوقت الحالي لمباراة السوبر الأوروبي أمام أتالانتا”.

وأضاف: “لدينا لاعبين جيدين في الهجوم وهذا يمنحنا الحرية في الاختيار، وهذا الشيء إيجابي للفريق”.

من جهة أخرى أكد داني سيبايوس لاعب وسط فريق ريال مدريد عن استمرارخ ضمن صفوف الميرينجي في الموسم الجديد.

وقال سيبايوس في تصريحات صحفية: “أتممت 28 عامًا ومن دواعي سروري الاستمرار ضمن صفوف فريق ريال مدريد في الموسم الجديد”.

واختتم: “تتبقى أيام على غلق باب القيد، ولكن من المؤكد استمراري ضمن صفوف فريق ريال مدريد لموسم إضافي جديد”.