تاريخ مواجهات مصر ضد المغرب قبل مواجهة الغد بأولمبياد باريس 2024

يختتم اليوم منتخب مصر الأوليمبي استعداداته قبل مواجهة نظيره المغربي، المقرر لها غدًا الخميس، ضمن مباريات المركزين الثالث والرابع بأولمبياد باريس.

ويسعى كلا المنتخبين المصري والمغربي للفوز في مباراة الغد؛ وذلك من أجل الفوز بالميدالية البرونزية وهي الأولى لكلا المنتخبين، كما أنها ستكون الأولى لأي منتخب عربي في الأولمبياد على صعيد كرة القدم.

وتلقى منتخب مصر الهزيمة بثلاثية مقابل هدف من نظيره الفرنسي في مباراة نصف النهائي، فيما تلقت المغرب الخسارة من إسبانيا بهدفين لهدف، ضمن مباريات نصف النهائي.

وسبق لمنتخب مصر الأوليمبي وأن واجه نظيره المغربي مرتين من قبل، حيث فشل في تحقيق الفوز في أي منهما.

وكانت المواجهة الأولى بين منتخب مصر الأوليمبي ضد نظيره المغربي عام 2011 والتي انتهت بخسارة منتخب مصر بثلاثية مقابل هدفين في نصف نهائي البطولة، فيما توج أسود الأطلس بلقب البطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

وكانت المواجهة الثانية بين مصر والمغرب العام الماضي في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا وانتهت بفوز المغرب بهدفين لهدف.