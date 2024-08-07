منتخب مصر لكرة اليد يخسر من إسبانيا ويودع أولمبياد بايس 2024

خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره الإسباني بنتيجة 28 -27 في مباراة ربع نهائي أولمبياد باريس، ليودع البطولة من ذلك الدور.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز في الشوط الأول بنتيجة 12-8، إلا أنه خسر في الأخير بنتيجة 28-27 في مباراة داراماتيكية ليودع البطولة من دور ربع النهائي.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد تأهله لربع نهائي أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته خلف الدنمارك التي تصدرت المجموعة، فيما تأهلت إسبانيا كثالث لمجموعتها.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخه، وذلك بعد أن سجل حضورًا في سبع مناسبات سابقة كانت أعوام 1992 – 1996 – 2000 – 2004 – 2008 – 2016 – 2020.

وتضم قائمة منتخب مصر لكرة اليد 14 لاعبًا وهم كالتالي.. :

كريم هنداوي – محمد طارق – يحيى خالد – يحيى الدرع – سيف الدرع – مهاب سعيد – أحمد هشام دودو- أحمد عادل – علي زين- محمد سند – محمد علي – ابراهيم المصري – عبد الرحمن فيصل – عمر بكار.

فيما تضم قائمة الاحتياط كلا من: محمد عصام الطيار – خالد وليد – أكرم يسري.