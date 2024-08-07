أول رد فعل من كولر بعد أزمة مترجمه خالد الجوادي

يعقد مسئولو النادي الاهلي اجتماعًا طارئًا خلال الأيام القليلة المقبلة مع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول ومترجمه خالد الجوادي، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع لاعبي الأحمر.

واشتكى عدد من لاعبي الاهلي لإدارة النادي من مترجم كولر خالد الجوادي؛ وذلك في ظل نقله لكل كبيرة وصغيرة من غرفة ملابس اللاعبين إلى كولر، وهو الأمر الذي تسبب في إحداث أكثر من أزمة بين كولر وهؤلاء اللاعبين

من جانبه أكد السويسري مارسيل كولر لمسئولي الأحمر على أنه يتمسك ببقاء المترجم خالد الجوادي، لكونه يشعر بالراحة معه، وأنه يقوم بمهام عمله على أكمل وجه.

ويدعم المدرب السويسري بكل قوة بقاء الجوادي ضمن الجهاز المعاون له، كما يرفض أي محاولات لإبعاده عن الجهاز الفني بالفريق الأول..

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيره سموحة، غدًا الخميس، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.