"لم نشارك في قرار الكأس".. رئيس إنبي يفجر مفاجأة بشأن ماحدث في اجتماع اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن ما حدث في جلسة الأندية مع الاتحاد المصري بسبب كأس مصر، أمر جيد وهذا الاجتماع تأخر حوالي 3 سنوات.

وقال الشريعي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أكدنا خلال الاجتماع أننا لسنا أصحاب قرار وأن المسابقة خاضعة لاتحاد الكرة، وأننا لم نشارك في القرار".

وأوضح: "الأندية أصرت على عدم إدلاء أي رأي، حتى يكون كل ما يترتب على هذا القرار سلبًا أو إيجابيًا يتحمله اتحاد الكرة وحده، خاصةً أنهم لم يشاركوا معنا في أي قرارات من قبل".

وأكمل: "في نهاية الجلسة، جمال علام رئيس اتحاد الكرة، أكد أننا سوف نستكمل كأس مصر، والانتهاء يوم 30 أغسطس على أن يتبقى يوم واحد يتم فيه قيد اللاعبين والصفقات الجديدة والأندية لم تتفق على شئ وما حدث هو قرار اتحاد الكرة".

وتابع: "لم يتواجد أي شخص من رابطة الأندية، وتحدثنا بصفة عامة ومناقشات ودية، ومينفعش واحنا في الاتحاد نتكلم عن موعد الدوري وهو خاص بالرابطة".

وأتم تصريحاته: "الجلسة الودية التي حدثت جاءت عن طريق رسالة لرؤساء الأندية وليست أجندة لمعرفة ماذا سنناقش، وأكرر أن اتحاد الكرة هو من اتخذ قرار استكمال بطولة كأس مصر".

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