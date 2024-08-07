"ربنا غير راضي عن الرياضة المصرية".. جمال الغندور يوجه رسالة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه جمال الغندور رسالة نارية، عقب خروج منتخب مصر لكرة اليد من أولمبياد باريس والخسارة من إسبانيا.

وكتب جمال الغندور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتقوا الله ربنا غير راضي عن الرياضة المصرية خلص الكلام".

وخسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره إسبانيا، بنتيجة 28\29، بعد الاحتكام للوقت الإضافي، في الدور ربع النهائي، وودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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