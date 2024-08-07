شكرا لقرائتكم خبر عن البطل الثالث.. الطلائع يستهدف البطولة الأولى وسيراميكا لثانى ألقابه تواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى فى التاسعة مساء اليوم الأربعاء، تحديا أخيرا للحفاظ على لقب كأس رابطة الأندية المحترفة عندما يواجه طلائع الجيش على استاد الدفاع الجوى فى نسختها الثالثة.

البطل الثالث

ونجح فريق مودرن سبورت بمسماه القديم "فيوتشر" في تحقيق لقب أول نسخة من البطولة بعدما اكتسح غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف، فيما حقق فريق سيراميكا اللقب الثانى الموسم الماضى بعدما حقق فوزا كبيرا على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدف.

يبحث فريق سيراميكا عن اللقب الثانى على التوالي بعدما فاز على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدف في نهائي كأس الرابطة الموسم الماضى، في المقابل يحلم طلائع الجيش باللقب الأول.

بدأ سيراميكا بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بالفوز على إنبى بهدفين نظيفين، ثم الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع الداخلية بهدف لمثله، ليتأهل متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط.

وأطاح سيراميكا في دور ربع النهائي بفريق سموحة بهدفين نظيفين، ثم حقق فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف في دور نصف النهائي.

بدأ فريق الطلائع البطولة بالفوز على زد بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على فاركو بهدف نظيف ليتصدر مجموعته ويتأهل لدور ربع النهائي.

ونجح طلائع الجيش في الفوز على الجونة بركلات الترجيح 6/ 5 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله، كما أطاح بفريق المصرى في نصف النهائي بنفس السيناريو بعد الفوز بركلات الترجيح "3/ 1" بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله.