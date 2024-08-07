شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة محمد جبر لاعب المصارعة على برونزية أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

يستعد محمد على جبر لاعب منتخب المصارعة لخوض منافساته في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس، على برونزية منافسات وزن 97 كجم.

وخسر محمد جبر مباراة نصف النهائي أمس أمام لاعب ايران بنتيجة 6-0 ، ومن المقرر أن يخوض جبر مباراته على الميدالية البرونزية في التاسعة إلا ربع "9:45" مساء اليوم بتوقيت القاهرة ، على أن يتحدد منافسه في المباراة بعد إنتهاء مباريات الترضية التي تقام على مدار اليوم.

وكان محمد جبر قد حقق فوزا هاما في الدور ثمن النهائى أمام بطل صربيا بنتيجة (6-1)، ثم الفوز في الدور ربع النهائي أمام بطل بيلاروسيا المصنف الثاني عالميا بنتيجة (4-1).

وخسر عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 130 كجم، بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى يوم 11 أغسطس الحالى.

وكان عبد اللطيف منيع قد فاز في دور الـ16 على بطل منتخب تركيا، قبل أن يخسر في دور الـ8 أمام بطل منتخب تشيلي، ليتأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية في دور الترضية.

