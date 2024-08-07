شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا 29 - 28 ويودع أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

وحقق المنتخب الوطنى لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى اللقاء الماضى.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق ومهاب سعيد.