شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يخسر من بطل أذربيجان وينتظر دور الترضية في المصارعة بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر محمد السيد كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة، من بطل أذربيجان في دور الـ16 لمنافسات المصارعة الرومانية بعدم التكافؤ وينتظر دور الترضية حال وصول بطل أذربيجان للمباراة النهائية، في اولمبياد باريس.

وخسر عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 130 كجم، بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى يوم 11 أغسطس الحالى.

وكان عبد اللطيف منيع قد فاز في دور الـ16 على بطل منتخب تركيا، قبل أن يخسر في دور الـ8 أمام بطل منتخب تشيلي، ليتأهل للمنافسة على الميدالية البرونزية في دور الترضية.

وفى أولى مواجهاته بدور الترضية حقق عبد اللطيف منيع الفوز على بطل بلغاريا بنتيجة 5-4.