شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب الأولمبى: اللاعبون يعانون من الإجهاد ولكنهم جاهزون للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق سليمان طبيب المنتخب الأولمبي، أن لاعبى المنتخب يعانون من الإجهاد لضغط المباريات، ولكنهم جاهزون لمواجهة منتخب المغرب على المركز الثالث والرابع في أولمبياد باريس 2024.

وقال طارق سليمان في مداخلة لبرنامج صباح أون تايم: "لاعبو المنتخب الاولمبى يعانون من الإجهاد لخوضهم 5 مباريات متتالية كل 72 ساعة بجانب السفر من مدينة لأخرى بسبب نظام البطولة، بجانب أننا في مصر في نهاية موسم واللاعبين شاركوا باستمرار".

وأضاف: "أحمد عيد يعانى من شد من العضلة الخلفية لذلك لم يشارك في مباراة فرنسا، باقى اللاعبين جاهزين لموقعة المغرب بشكل طبيعى".

وعن زيزو، قال: "كثفنا الجلسات التأهيلية لأحمد سيد زيزو مع الأدوية، وخبرات زيزو ساعدتنا على التعافى لأنه كان يخضع لـ4 جلسات يوميا، وإصرار زيزو على المشاركة سهل عودته، وهو جاهز للمباراة".

وتابع: "حالة اللاعبين المعنوية تغيرت بعد الخسارة من فرنسا، واللاعبين الكبار مثل الننى وزيزو تحدثا مع اللاعبين من أجل إخراجهم من حالة الحزن والتركيز على مباراة المغرب من أجل العودة بالميدالية البرونزية".