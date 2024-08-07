شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض أحمد محسن وباسم مرسى لفسخ التعاقد بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو الإسماعيلى في مفاوضات مع أحمد محسن وباسم مرسى من أجل فسخ التعاقد معهما بالتراضى، بعدما خرج الثنائى من حسابات إيهاب جلال المدير الفني لـ الدراويش وعدم الحاجة لخدماتهم في الموسم المقبل.

واستبعد إيهاب جلال الثنائى أحمد محسن وباسم مرسى من التدريبات الجماعية للفريق الأول منذ شهر فبراير الماضى بعد رفضهما الرحيل عن الفريق، إلا أنه أعاد باسم مرسي لتدريبات الفريق الأول بعد فترة ولكنه لم يقنع الجهاز الفني.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى إلى إنهاء العقد مع اللاعبين بالتراضى والتفاوض من أجل التنازل عن المستحقات مقابل استلام الاستغناء الخاص بهما.

من جانبه، أصبح النادى الاسماعيلى مهدداً بـ إيقاف القيد ثلاثة فترات متتالية للنادي لحين الالتزام بسداد 700 ألف دولار، شاملة الفوائد للمدافع التونسي نور الزمان الزموري تعويضًا للاعب لعدم استلام مستحقاته المالية بعد انتهاء المهلة فى 31 يوليو الماضى.

أثار التونسى نور الزمان الزموري، مدافع النادى الإسماعيلى السابق، أزمة جديدة فى قلعة الدراويش، بعدما أصبح النادى الاصفر مطالباً بتسديد 400 ألف دولار للاعب خوفاً من إيقاف القيد.

وكان مسئولو النادى الإسماعيلى، برئاسة نصر أبو الحسن، قد أبرموا اتفاقاً مع نور الزمان الزموري بعد تسلمه 300 ألف دولار كجزء من مستحقاته المتأخرة، على أن يتم تخفيض المبلغ لـ600 ألف دولار بدلاً من 700 ألف، ويتنازل اللاعب عن 100 ألف دولار، شريطة أن يسدد الإسماعيلى 150 ألف دولار مطلع مايو الماضى، ويسدد الـ150 ألف دولار الأخيرة فى يوليو الماضى، ولكن مسئولى الإسماعيلى لم يرسلوا القسطين للاعب، ما دفعه للمطالبة بـ400 ألف دولار بدلا من اتفاقه السابق بالحصول على 300 ألف دولار.