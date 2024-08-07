شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصطفى يخسر من بطل كازاخستان فى منافسات المصارعة بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

خسر محمد مصطفى لاعب منتخب المصارعة فى منافسات دورالـ 16 بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام باريس و تستمر حتى 11 أغسطس الجارى، وذلك بعد الهزيمة أمام لاعب كازاخستان فى منافسات وزن 87 كجم بعدم التكافؤ.

وينتظر محمد مصطفى دور الترضية حال وصول بطل كازاخستان للمباراة النهائية، في أولمبياد باريس.

وخسر محمد السيد كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة ، من بطل أذربيجان في دور الـ16 لمنافسات المصارعة الرومانية بعدم التكافؤ وينتظر دورالترضية حال وصول بطل أذربيجان للمباراة النهائية، في اولمبياد باريس.

وخسر عبد اللطيف منيع لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، الميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 130 كجم، بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، المقامة حاليا في العاصمة الفرنسية باريس وتستمر حتى يوم 11 أغسطس الحالى.

