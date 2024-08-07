شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. سما فاروق تحتل المركز الـ7 بالتصفية الأولى بالكانوى والكياك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت سما فاروق لاعبة منتخب الكانوى والكياك المركز السابع في التصفية الأولى، لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس و تستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

كما احتلت سما فاروق المركز التاسع والعشرون في الترتيب العام بالمنافسات أيضا،للتتأهل للدور التالى بمنافسات الكانوى والكياك بالدورة الاولمبية، بعد أن سجلت زمن 2:18:52.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.