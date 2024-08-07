شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع عن تجديد عواد: الكرة فى ملعب الحارس والان مع تفاصيل الخبر

مازال الغموض يسيطر على موقف محمد عواد حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، في ظل رغبة الزمالك تخفيض عقد الحارس مع الفريق.

وكشف مصدر مسئول بالنادى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن المفاوضات مستمرة مع محمد عواد لتجديد عقده مع الفريق، خاصة وأن تعاقده مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم، والمجلس فى الفترة الحالية في انتظار رد من الحارس على العرض المادى المعروض عليه من الزمالك، وفقا للسقف المادى الذى وضعته الإدارة بسبب الظروف المادية التي تمر بها القلعة البيضاء.

وأضاف المصدر أن الكرة في الفترة الحالية في ملعب الحارس، سواء بالموافقة بالاستمرار مع الفريق، أو بالرفض والرحيل عن الزمالك.

وكانت الإدارة قد عرضت على محمد عواد تخفيض قيمة عقده 50% من 15 مليون إلى 8 مليون فقط، وهو ما رفضه اللاعب إلا أن الإدارة تنتظر ردا من اللاعب على العرض لتحديد موقفه بالاستمرار أو الرحيل.