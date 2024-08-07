شكرا لقرائتكم خبر عن طارق محروس: إصابة يحيى خالد ومهاب سعيد سبب خسارة اليد فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

وقال محروس فى مداخلة هاتفية على تليفزيون الخليج 365، أن مجهود المباراة فى الشوط الإضافي كان عامل مؤثر أيضا، مشيدا بالأداء البطولى للاعبين طوال مشوار المنافسة.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 12-8 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق ملحوظ للحارس محمد على و يحيى الدرع و أحمد هشام دودو .

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى اللقاء الماضى.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق ومهاب سعيد .