شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يخسر مرتين فى ربع النهائى على مدار تاريخ الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

تلقى منتخب مصر لرجال كرة اليد الهزيمة مرتين فى دور ربع النهائى بتاريخ مشاركته فى الدورات الأولمبية عام 2000 أمام ألمانيا والثانية اليوم أمام اسبانيا فى باريس 2024، كما تأهل منتخب الفراعنة مرة وحيدة للمربع الذهبى وكانت فى النسخة الماضية طوكيو 2020.

وودع منتخب مصر لرجال كرة اليد، أولمبياد باريس اليوم، بعد الخسارة أمام نظيره الإسبانى، بنتيجة 29-28 فى إطار ربع نهائى الدورة الأولمبية باريس 2024 .

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 12-8 لصالح الفراعنة فى شوط شهد تألق ملحوظ للحارس محمد على و يحيى الدرع و أحمد هشام دودو .

وحقق المنتخب الوطني لكرة اليد فوزا مهما على نظيره الأرجنتينى بنتيجة 34-27 فى ختام دور المجموعات لتحديد مراكز مجموعته فى أولمبياد باريس 2024، بعد ضمان التأهل إلى ربع النهائى بالفوز على النرويج بنتيجة 26-25 فى اللقاء الماضى.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى تحقيق الفوز بضربة البداية أمام المجر بنتيجة 35 - 32، قبل أن يخسر أمام نظيره الدنماركى بنتيجة 30- 27، فى ثانى مواجهاته، ثم التعادل مع فرنسا صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 26-26 فى ثالث مواجهات الأولمبياد، وبعدها استعادة الانتصارات أمام النرويج 26/25.

وتضم قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوى ومحمد علي وعمر الوكيل وعلى زين وأحمد هشام دودو وعبد الرحمن فيصل ويحيى الدرع وسيف الدرع ويحيى خالد ومحمد سند وإبراهيم المصرى وأحمد عادل ومحمد طارق ومهاب سعيد .