شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وصول عرض بلجيكي لكريم الدبيس بعد تألقه فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلي حقيقة تلقيه عرضا من أحد الأندية البلجيكية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما بعد تألق اللافت خلال مشاركة رفقة منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

أكد المصدر أن كريم الدبيس لم تصله أية عروض حتى الآن، ولا يعلم من أين خرجت هذه الشائعات، واللاعب كل تركيزه منصب على حصد ميدالية برونزية مع منتخب مصر الأولمبي في مباراته أمام المغرب غدا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

شدد المصدر على أن الدبيس منفتح على فكرة الرحيل عن الأهلي والاحتراف الخارجي، في ظل ابتعاده عن المشاركة مع مارسيل كولر، مؤكدا أن اللاعب لا يعلم أي شيء عن العرض البلجيكي وقد يكون قد وصل النادي عرضا ويقوم بمناقشته في الوقت الحالي.

ويختتم الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراته أمام سموحة غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل تتويجه بدرع الدوري بشكل رسمي.

ويعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين في بداية مران اليوم لشرح النواحي الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة سموحة غدا، ويحثهم على ضرورة مواصلة الانتصارات والوصول إلى الانتصار رقم 20 على التوالي، من أجل حسم درع الدوري رقم 44 بشكل رسمي واستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين عقب رباعية المقاولون العرب الأخيرة.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز سموحة على المصري البورسعيدى بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.