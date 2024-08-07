الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة زد في الدوري المصري

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره زد قبل مواجهة الغد في الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن نادي الزمالك عدد كبير من اللاعبين وهم محمد شحاتة وزياد كمال وأحمد سيد زيزو وحسام عبد المجيد لتواجدهم مع منتخب مصر الأوليمبي الذي يستعد لمواجهة المغرب غدًا في أولمبياد باريس 2024.

كما يغيب عن نادي الزمالك محمد عبد الشافي ومحمود الونش وأحمد حمدي للإصابة في الرباط الصليبي، ويغيب نبيل عماد دونجا لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به على مستوى الكتف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، حصدها الفريق من 31 مباراة.

من جهة أخرى بدأ مسئولو نادي الزمالك في التحرك لإنهاء أزمة التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأسبق، وذلك بعد أن حكمت له الفيفا بتغريم الأبيض مبلغ 700 الف يورو.

وكان مسئولو نادي الزمالك قد تقدموا باستئناف على قضية فرجاني ساسي؛ وذلك بعدما رفع اللاعب قضية ضد الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

ويسعى نادي الزمالك لإنهاء أزمة فرجاني ساسي مع الفريق؛ وذلك حتى لا يتعرض النادي إلى إيقاف القيد مرة أخرى، مثلما حدث من قبل في قضضية المغربي خالد بوطيب.