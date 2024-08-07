الإصابة تهدد نجم النصر بالغياب عن السوبر السعودي

تلقى نادي النصر، ضربة موجهة بعد احتمالية غياب نجمه عن المشاركة رفقة فريقه في بطولة كأس السوبر السعودي.

وأصبح النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر مُهددًا بالغياب عن المشاركة في السوبر السعودي.

وبحسب صحيفة “الميدان” الرياضي، فإن اللاعب البرازيلي، تعرض للإصابة بشد في عضلة الساق، الأمر الذي سيُبعده عن الفريق خلال الفترة المقبلة، قبل مواجهة التعاون في نصف نهائي كأس السوبر.

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ويواجه نادي النصر نظيره التعاون يوم الأربعاء 14 أغسطس الجاري، حيث يغيب تاليسكا لفترة تتراوح ما بين أسبوع إلى أسبوعين.

وبذلك تأكد غياب تاليسكا عن المشاركة في مباراة النصر ضد ألميريا الإسباني باللقاء الودي المقرر له الخميس.

وعلى الجانب الأخر عاد الحارس البرازيلي بينتو إلى التدريب بشكل منفرد خلال الوقت الحالي، بعد أن تحسنت حالته الصحية خلال الفترة الماضية.

وغاب بينتو عن المشاركة في تدريبات النصر خلال الفترة الماضية.