بالدموع.. مفاجٱت اعتزال أبطال على منصات أولمبياد باريس.. من هم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كتبت منصات أولمبياد باريس نهاية رحلة كثير من الرياضيين، سواء بالهزيمة وتوديع الدورة أو بإعلان الاعتزال بعد تحقيق الهدف المرغوب، الميدالية الذهبية.

وفي مشهد مهيب، اختار الأسطورة الكوبية ميخاين لوبيز نونيز صاحب الـ41 عاما، إعلان اعتزاله على منصة التتويج بالميدالية الذهبية في وزن 130 كجم بمنافسات المصارعة الرومانية بأولمبياد باريس، ليختتم مسيرته بـ5 ميداليات ذهبية في المصارعة اليونانية الرومانية.

وقررت بطلة هونج كونج فيفيان كونج المتوجة بالميدالية الذهبية في منافسات سيف المبارزة بأولمبياد باريس، الاعتزال بعد تحقيق أول ذهبية في مسيرتها.

وكتبت كونج عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بعد مشاركتي في دورة الألعاب الأولمبية الثالثة، قررت الحصول على فترة راحة وإنهاء التفرغ الكامل لمسيرتي الاحترافية في المبارزة، أتطلع لبدء مسيرة جديدة والعمل على إنشاء مؤسسة خيرية خاصة بي لمساعدة الأطفال على إيجاد المتعة مجدداً في الرياضة".

"سأعتزل وأنا بطلة".. هكذا أعلنت الملاكمة الأيرلندية كيلي هارينجتون اعتزالها بعد حصد الميدالية الذهبية الأولمبية الثانية على التوالي، وقالت كيلي: "هذه هي النهاية، اكتفيت قلت دائماً إنني سأعتزل وأنا بطلة، وهذا ما جرى، دعوني أقُلها مجدداً: أنا راضية عن نفسي وأفتخر بما حققته".

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