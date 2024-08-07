يحيى الدرع بعد خروج منتخب اليد: ارتكبنا أخطاء قاتلة في وقت صعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق يحيى الدرع، لاعب منتخب مصر لكرة اليد، على خروج "الفراعنة" من أولمبياد باريس بعد الخسارة من إسبانيا اليوم الأربعاء في الدور ربع النهائي.

وقال الدرع في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "بالطبع لدينا حالة حزن كبيرة، ولكن لا يمكنني لوم أي أحد على هذه الخسارة، طريقة لعبنا تأثرت بسبب الاعتماد على ظهير أيمن يلعب بيده اليمنى".

وأضاف: "حارس المرمى عنصر مهم جدا في الفريق، وجود محمد علي أنقذنا وكان من الممكن أن نستقبل عددا أكبر من الأهداف".

أكمل: "حارس إسبانيا أنقذهم أيضا عدة مرات، والعديد من لاعبينا فقدوا تركيزهم بعد لعب 60 و65 و70 دقيقة".

وأتم تصريحاته: "نعم هذه الخسارة قاسية لأننا كنا نرى أننا نستحق التأهل للمربع الذهبي، قدمنا مباراة جيدة لكن العديد من اللاعبين تم استنزافهم كما ارتكبنا أخطاء قاتلة في وقت صعب".

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