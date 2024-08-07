التجنيد يُبكي لاعب في أولمبياد باريس 2024.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انهار الكوري الجنوبي توم كيم في البكاء، بعد فشله في تحقيق ميدالية بمنافسات الجولف في أولمبياد باريس 2024، بعدما حصل على المركز الـ13 تحت المعدل.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سبب بكاء اللاعب الكوري صاحب الـ22 عاما، مشيرة إلى أن خسارة الميدالية الذهبية ليس السبب فحسب، إذ يعود الأمر إلى الخدمة العسكرية في كوريا الجنوبية "التجنيد".

وذكرت الصحيفة، أن قانون كوريا الجنوبية يجبر جميع الرجال على أداء الخدمة العسكرية، لمدة تتراوح بين 18 إلى 21 شهرا، وذلك قبل 28 عاما، ولا توجد طريقة للإعفاء من التجنيد سوى الفوز بميدالية أولمبية، أو ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية.

وواجه الكوري الجنوبي القدم سون جيونج مين لاعب توتنهام الإنجليزي، هذه الأزمة من قبل، لكنه حصل على الميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الآسيوية 2018، فبالتالي قضى 3 أسابيع فقط من الخدمة العسكرية، بدلا من 21 شهرا.

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