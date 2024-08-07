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غياب كهربا وعبدالمنعم عن المران الأخير للأهلي قبل التوجه للإسكندرية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

غادر الفريق الأول للنادي الأهلي إلى مدينة الإسكندرية منذ قليل استعدادا لمواجهة سموحة غدا في بطولة الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة في التاسعة مساء غدا الخميس، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهد المران الختامي على ملعب النادي اليوم الأربعاء، غياب الثنائي، محمود كهربا ومحمد عبدالمنعم حيث أكتفي الأخير بأداء بعض التدريبات في جيم النادي وغادر مباشرة.

ويحتل الفريق الأحمر صدارة الدوري المصري برصيد 78 نقطة، ويحتاج لنقطة واحدة من مباراة غدا لتحقيق لقب الدوري بشكل رسمي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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