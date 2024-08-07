غياب كهربا وعبدالمنعم عن المران الأخير للأهلي قبل التوجه للإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

غادر الفريق الأول للنادي الأهلي إلى مدينة الإسكندرية منذ قليل استعدادا لمواجهة سموحة غدا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وسموحة في التاسعة مساء غدا الخميس، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري المصري على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وشهد المران الختامي على ملعب النادي اليوم الأربعاء، غياب الثنائي، محمود كهربا ومحمد عبدالمنعم حيث أكتفي الأخير بأداء بعض التدريبات في جيم النادي وغادر مباشرة.

ويحتل الفريق الأحمر صدارة الدوري المصري برصيد 78 نقطة، ويحتاج لنقطة واحدة من مباراة غدا لتحقيق لقب الدوري بشكل رسمي.

اقرأ أيضا:

قبل مواجهة مصر.. غضب بين جماهير منتخب المغرب الأولمبي لهذا السبب

"لم نشارك في قرار الكأس".. رئيس إنبي يفجر مفاجأة بشأن ماحدث في اجتماع اتحاد الكرة