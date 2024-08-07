شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يحسم بديل عمر فايد أمام المغرب فى مران اليوم والأقرب طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ، بديل عمر فايد الذى يغيب عن مباراة منتخب مصر أمام المغرب بسبب الطرد في المباراة الأخيرة أمام فرنسا في مباراة الدور ربع النهائي لأولمبياد باريس والتي خسرها الفراعنة بنتيجة 1 / 3.

ويخوض منتخب مصر الأولمبي في السادسة مساء اليوم تدريبه الأخير والختامي استعدادًا لمواجهة المغرب غدًا في مباراة تحديد المركز الثالث و الرابع، ويجرب ميكالي الدفع بمحمد طارق " مساك " بجوار حسام عبد المجيد ، أو البحث عن بدائل أخرى.

يختتم المنتخب المصري الأولمبي اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة، تنطلق أحداثها في السادسة مساء غد الخميس.

وخسر المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، أمام نظيره الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الإثنين، على ملعب "جروباما ستايديوم، بمدينة ليون الفرنسية، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

تقدم المنتخب الأولمبي المصري عن طريق محمود صابر، وتعادل ماتيتا للمنتخب الفرنسي قبل نهاية اللقاء بثماني دقائق، وانتهى وقت اللقاء الأصلي على وقع التعادل، وشهدت بداية الشوط الإضافي الأول طرد عمر فايد، بعدها تمكن ماتيتا من تسجيل هدف التقدم للديوك، ونجح مايكل أوليسي من تسجيل هدف اللقاء الثالث ليقتل المباراة على الفراعنة.

بينما سقط منتخب المغرب الأولمبي، الإثنين، أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل اللاروخا إلى نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024.