شكرا لقرائتكم خبر عن قصة ميدالية أولمبية.. عبد المنعم الجندي يهدي الملاكمة العربية برونزية روما والان مع تفاصيل الخبر

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عالياً خفاقاً في المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميدالية البرونزية التي حصدها البطل المصري عبد المنعم الجندي.

حفر المصري عبد المنعم الجندي، اسمه في سجلات التاريخ، لكونه أول لاعب عربي في رياضة الملاكمة يحصد ميدالية أولمبية، بحصوله على برونزية في روما عام 1960.

شاركت مصر بالدورة الأولمبية التى أقيمت بروما 1960، بعد 8 سنوات من آخر مشاركة، وكان آخر ظهور فى أولمبياد هلسنكى 1952 وتحقق خلالها ميدالية واحدة، ولكن فى دورة روما تحسنت النتائج وحصدت مصر ميداليتين الأولى عن طريق منتخب المصارعة المصرية فتوج عثمان سيد بفضية وزن الذبابة.

وحصدت الملاكمة المصرية أولى ميدالياتها الأولمبية عن طريق عبد المنعم الجندى صاحب برونزية وزن الذبابة، فى نفس الأولمبياد حقق محمد على كلام ذهبية الملاكمة أيضا .

عبد المنعم الجندى ولد عام 1936 وهو أول لاعب فى رياضة الملاكمة المصرية يستطيع الفوز بميدالية أولمبية ونجح الجندى فى الفوز بخمس بطولات عالم عسكرية وذهبية بطولة إفريقيا وفاز بجائزة أفضل ملاكم فى إفريقيا ثم اعتزل اللعبة عام 1963 وتوفى عام 2011.

وتمتلك الدول العربية 17 ميدالية في الملاكمة، بواقع، الجزائر (6 ميداليات) ومصر (4 ميداليات) والمغرب (4 ميداليات) وتونس (ميداليتان) وسوريا (ميدالية واحدة)، وتوزعت الميداليات التي حصل عليها الملاكمون العرب، بين ذهبية واحدة وفضية واحدة و15 برونزية، وجاءت ذهبية الملاكمة العربية الوحيدة عن طريق الجزائري حسين سلطاني في أولمبياد أتالاتتا 1996.

وظهرت رياضة الملاكمة في دورات الألعاب الأولمبية بدءا من النسخة الثالثة، التي استضافتها مدينة سانت لويس الأمريكية عام 1904، ولم تغب الملاكمة عن دورات الألعاب الأولمبية منذ ظهورها الأول سوى بنسخة 1912 في ستوكهولم، وذلك لأن القانون السويدي كان يحظر رياضات الفنون القتالية في ذلك الوقت.

وحتى عام 1948 كانت توزع 3 ميداليات لكل وزن في الملاكمة بالألعاب الأولمبية، أي أن الخاسرين في الدور نصف النهائي، يلعبان سويا لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

لكن الأمر اختلف بعدها، حيث اقترح الاتحاد الدولي للملاكمة في عام 1970 أن يحصل الخاسران في نصف النهائي على الميدالية البرونزية، وهو ما قبلته اللجنة الأولمبية وتم تنفيذه منذ دورة 1972.