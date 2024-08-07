شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف لليوم السابع حقيقة إيقاف القيد 3 فترات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن تعرض نادى الزمالك لإيقاف القيد 3 فترات متتالية مرة أخرى، بسبب مستحقات متأخرة سواء للاعبين سابقين أو مدربين أو مساعدين مدربين .

تواصل الخليج 365 مع أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك والذى كشف في تصريحات خاصة حقيقة ما يتم تداوله في هذا الشأن .

قال أحمد سالم لليوم السابع أنه لايوجد جديد في ملف القيد الخاص بالنادى، حيث أن الزمالك قام برفع إيقاف القيد الخاص بخالد بوطيب لاعب الفريق السابق، و يتبقى له مستحقات مساعدى فيريرا ومن بينهم روى أجواش و جونزاليس .

وأضاف المتحدث الرسمي أن سداد مستحقات مساعدى البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق، سيسدل الستار بشكل نهائي على أزمة القيد في القلعة البيضاء، وسيكون من حق النادى إبرام صفقات جديدة في الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشار أن إدارة نادى الزمالك تنوى دفع مستحقات مساعدى فيريرا خلال الفترة القادمة ولكنهم يضعوا بعض الالتزامات الأخرى على رأس أولوياتهم قبل تنفيذ هذه الخطوة.

