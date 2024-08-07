كولر يرفض طلب الاهلي بخصوص أزمة مترجمه

كشفت تقارير صحفية عن وجود حالة من الغضب الشديد داخل جدران النادي الاهلي بسبب خالد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتابعت التقارير أن لجنة تخطيط الكرة بالنادي الاهلي طلبوا من محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة الأحمر والمشرف على ملف كرة القدم رحيل خالد الجوادي، المترجم الخاص بمارسيل كولر والتعاقد مع مترجم آخر في الموسم الجديد.

ويأتي ذلك الطلب عقب أزمة تصريحات كولر الأخيرة في المؤتمر الصحفي بعد مباراة المقاولون العرب والخاصة بالصفقات الجديدة.

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وعقد مسؤولي النادي الاهلي اجتماعًا مع مارسيل كولر المدير الفني للأحمر في الساعات الماضية وأبلغهم بضرورة غلق ملف رحيل خالد الجوادي بشكل نهائي حيث أنه يرفض تمامًا فكرة رحيل مترجمه والتعاقد مع مترجم آخر.

وواصلت التقارير أن إدارة الاهلي قد وافقت على طلب كولر باستمرار خالد الجوادي إلا أنها عقدت جلسة مع المترجم وحذرته من التعليق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بأي شيء يخص الفريق أو المدير الفني.

واختتم التقرير أن الإدارة أبلغت المترجم بتوقيع غرامة مالية ضده حال الإدلاء بأية تصريحات أو نشر أي شيء يخص الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.