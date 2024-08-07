الإسماعيلي يطلب تأجيل مباراة سموحة في كأس مصر

كشفت تقارير صحفية أن نادي الإسماعيلي طلب تأجيل مواجهته مع سموحة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 20 أغسطس.

وجاء طلب نادي الإسماعيلي بالتأجيل بسبب ارتباطه بمباراة ودية مع فريق الاتفاق السعودي.

وأشارت التقارير أن نادي الإسماعيلي قد اتفق على خوض مباراة ودية مع فريق الاتفاق السعودي في السعودية يوم 17 أغسطس، وذلك ضمن إطار احتفالات النادي بمئويته.

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وواصلت التقارير أن الدراويش يسعى لتأجيل مباراة سموحة في كأس مصر لتجنب تداخل المواعيد بين المباراتين ولإتاحة الفرصة للفريق للاستعداد الجيد لكلتا المباراتين.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الممتاز المحدد موعده 13 أغسطس الجاري بالإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة من 32 مباراة