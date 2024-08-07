سبب غياب كهربا وعبد المنعم عن مران الاهلي قبل مباراة سموحة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم في النادي الاهلي، لمواجهة نظيره سموحة، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واتجه الفريق إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق قبل مباراته المرتقبة ضد سموحة، والتي ستُقام مساء الخميس على ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب، ضمن الأسبوع الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

خاض الفريق تدريبه الأخير في استاد مختار التتش قبل مغادرته إلى الإسكندرية.

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وغاب حمود كهربا ومحمد عبدالمنعم عن تدريبات الاهلي، حيث اكتفى الأخير بتدريبات في في الجيمانزيوم.

ويغيب علي معلول، وعمرو السولية، وطاهر محمد طاهر عن مباراة سموحة بسبب الإصابة.

وكان الاهلي قد حقق انتصارًا برباعية نظيفة أمام المقاولون العرب في الجولة المؤجلة من الدوري الممتاز، رفع بهذا الفوز رصيده إلى 78 نقطة واقترب بشدة من حسم اللقب، حيث يحتاج لنقطة واحدة فقط لتتويجه رسميًا باللقب في المباريات الأربع المتبقية له في الموسم.