النصر يستعد لتقديم عرضه الأول لضم نجم مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية عالمية، اليوم الأربعاء، عن استعداد نادي النصر السعودي، لتقديم عرضه الأول لضم البرازيلي أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويسعى النادي السعودي لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري بصورة رسمية، بناءاً على رغبة من جانب لويس كاسترو المدير الفني للفريق.

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وحسبما أفادت صحيفة “ontheminute” البريطانية:” فإن النادي السعودي يجهز عرضه الأول خلال الفترة الحالية، بقيمة 18 مليون يورو، وذلك من أجل الحصول على خدمات أنتوني خلال الميركاتو الصيفي الجاري بصورة رسمية.

وذكرت الصحيفة:” أن نادي النصر لدديه ثقة كبيرة لحسم الصفقة خلال الأسابيع القادمة، وحسم الصفقة بصورة نهائية لصالحه خلال الميركاتو الحالي”.

أرقام أنتوني المرشح للانتقال إلى النصر:

القيمة السوقية: 25 مليون يورو

العمر: 24 عام

الجنسية: برازيلي

خاض: 38 مباراة

سجل: 3 أهداف

2 اسيست

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