الكشف عن حكم مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي لملاقاة نظيره المغرب في إطار منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.

وستقام مباراة مصر ضد المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث وبرونزية أولمبياد باريس، غدًا الخميس الموافق 8 أغسطس.

حكم مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

الحكم الرئيسي: إسبين إيسكاس (النرويج)

الحكم المساعد الأول: إريك جان إنجان (النرويج)

الحكم المساعد الثاني: اسحاق باشيفكين (النرويج)

الحكم الرابع: فرانسوه ليتيكسيير (فرنسا)

حكم الفار: سيريل موجنييه (فرنسا)

وكان منتخب مصر قد خسر من نظيره فرنسا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1، بعدما امتد اللقاء إلى الأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

فيما خسر منتخب المغرب من نظيره إسبانيا بنتيجة 2-1 في إطار لقاءات نصف النهائي.