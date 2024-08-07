"إحداهما ملقبة بأجمل رياضية".. "كيد النسا" يطيح بـ ألمانيتين من أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرضت الألمانية إليكا شميدت التي تلقب بـ"أجمل رياضية في العالم"، للعديد من الانتقادات، بسبب اختيارها لخوض سباق التتابع المختلط 4 في 100 متر، خلال الأسبوع الماضي في أولمبياد باريس 2024.

وجاء ترشيح إليكا شميدت لخوض السباق، في المشاركة الأولمبية الأولى لها، لكنها فشلت في حصد أي ميدالية لألمانيا، مما أثار غضب الجماهير واللاعبة الأخرى التي شاركت بدلا منها.

واختيرت إليكا شميدت للمشاركة في سباق التتابع، بدلا من لونا بولمان، التي قالت عبر حسابها الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي: "نعم، أنا ثاني أسرع رياضية في سباق 400 متر، لكن لم يتم ترشيحي لسباق التتابع".

ولكن بعد التصريحات السابقة لبولمان، تم استبعادها من سباق التتابع 4 في 400 متر للسيدات، المقرر له يوم الجمعة المقبل، وقال بيان الاتحاد الألماني: "لن يتم الاعتماد عليها في سباق التتابع بباريس".

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