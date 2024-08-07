"لتسهيل الحضور".. قرار من مجلس إدارة الأهلي بشأن مباراة سموحة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي اليوم الأربعاء، توفير أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الفريق إلى الاسكندرية، لدعم المارد الأحمر في مواجهة سموحة، بالدوري المصري الممتاز.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره فريق سموحة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الإسكندرية"، في اللقاء المؤجل بين الفريقين، من الجولة الـ 24 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي: "وجه محمود الخطيب رئيس النادي، تعليمات لإدارة النادي، بتوفير أتوبيسات مجانية لنقل جماهير الأهلي إلى الإسكندرية غدًا الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام سموحة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ24 لمسابقة الدوري، وذلك تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به الجماهير لدعم الفريق".

أضاف: "يبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد الثانية عشرة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك بطاقة الـ "فان آي دي" وتذكرة المباراة. كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة".

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقاء سموحة غداً، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة، جمعهم من 30 مباراة خاضهم بالمسابقة، ويفصل الفريق نقطة واحدة عن التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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