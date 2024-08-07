شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يوفر أوتوبيسات مجانية لنقل الجماهير للإسكندرية لمتابعة مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

قرر مسئولو النادى الأهلى توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير القلعة الحمراء إلى الإسكندرية غدًا الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام سموحة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ24 لمسابقة الدوري، وذلك تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به الجماهير لدعم الفريق.

يبدأ التجمع أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد الثانية عشرة ظهرًا، على أن يكون التحرك للإسكندرية في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، ولا بد أن يكون في حوزة كل مشجع قبل التحرك بطاقة الـ«فان آي دي» وتذكرة المباراة.

كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.