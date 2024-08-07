شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد تنس الطاولة: مستوى لاعبى مصر فى تطور.. والوزارة لا تتأخر فى دعمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة انه لابد من النظر بشيء من الهدوء والعقلانية لنتائج بعثة مصر في اوليمبياد باريس بشكل عام وتنس الطاولة بصفة خاصة , مشيرا الي تواجد اللاعبين المصريين حتي الادوار النهائية في معظم المنافسات يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح, بصرف النظر عن عدم التوفيق الذي صاحب البعض منهم لاسباب أو أخري في حسم النتيجة لصالحهم.

واضاف عاشور في تصريحات صحفية ، أنه بالنسبة لتنس الطاولة فانه كان علي موعد مع حالة تطور , فالاول مرة تأتي لاعبة من مصر في المركز ال 17 وهو ما حققته دينا مشرف, بعد أن كان افضل مركز لمصر علي مستوي البنات 33 , كما حافظ عمر عصر علي ترتيبه في المركز الخامس الذي حققه في اوليمبياد طوكيو , ولولا عدم التوفيق لسارت الامور بشكل مختلف.

واشار رئيس اتحاد تنس الطاولة الي أنه بالنسبة للزوجي والزوجي المختلط , فان القرعة ظلمت المنتخب عندما وضعت في طريقه نظيره الصيني في المحطة الاولي, والجميع يعلم قوي التنين الصيني علي مستوي اللعبة , وانه يجب ادراك أن الاستمرار بهذا المستوي رغم فارق الامكانيات المادية بيننا وبين دول أخري متقدمة يعد شيئا طيبا, مشيدا بدور وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي والتنسيق الرائع مع اللجنة الاوليمبية والاتحادات التي تقوم بدورها علي أكمل وجه.

واشار رئيس اتحاد تنس الطاولة الي أن من أهم مظاهر الايجابية في هذه الدورة الروح الطيبة بين اللاعبين وتشجيع كل منهم للاخر, وحرص الجميع علي تقديم أفضل ما لديه من أداء لان يكون واجهة مشرفة لمصر في هذا المحفل الاوليمبي الكبير.