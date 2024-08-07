شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تحذر من استخدام حقوق المنتخب الأولمبي دون الرجوع إليها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الرياضية بيانًا رسميًا أكدت فيه التزامها بدعم المنتخب المصري لكرة القدم، مشيرة إلى الشراكة القوية التي تربطها بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء في البيان أن الشركة فخورة برعايتها للمنتخب، وأنها تثق في قدرة اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية في البطولات المقبلة، خاصةً وأنهم استطاعوا تحقيق نتائج مميزة في أولمبياد باريس 2024.

كما حذرت الشركة من أي استخدام غير مصرح به لصور اللاعبين أو شعار المنتخب، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.

وشددت الشركة على أهمية الحفاظ على حقوق الرعاة، ودعت الجميع إلى التعاون من أجل دعم الرياضة المصرية.

الجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الرياضية تعد من أكبر الشركات الراعية للرياضة في مصر، وهي تمتلك حقوق رعاية العديد من الأندية والمنتخبات المصرية.